Pioli a MTV: "Oggi vittoria pesante in uno scontro diretto, complimenti ai giocatori"

Mister Pioli è stato intervistato da Milan TV al termine di Roma-Milan:

Un bel modo per reagire: “Devo fare i complimenti ai giocatori, era una partita pesante in tutti i sensi. Per la classifica sicuramente, era uno scontro diretto. C’era grande motivazione e determinazione e ora grande felicità, ma dobbiamo cercare ancora di migliorare”.

Oggi in campo siamo stati molto meglio: “Era il nostro obiettivo cercare di essere più compatti e palleggiare. Saper scegliere in base a come ci vengono a prendere gli avversari, siamo stati molto bravi a leggere le situazioni”.

Su Rebic: “È il Milan che mi aspetto, la squadra è stata attiva e compatta e lucida. Così le qualità dei singoli vengono esaltate”.

Sugli infortuni: “Qualche problemino l’hanno avuto, non sappiamo l’entità. Speriamo che siano solamente affaticamenti dovuti alla stanchezza e non qualche problema muscolare”.