Pioli a MTV: "Orgoglioso dei ragazzi. I tifosi ci stanno dando una grande mano"

Stefano Pioli, dopo la vittoria contro il Torino, ha dichiarato a Milan TV:

Sulla partita: "Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata. Ci aspettavamo una gara così, nel primo tempo abbiamo controllato. Sono contento per come ha giocato la squadra".

Sull'1-0: "Faccio fatica a parlare di prestazioni altalentanti della squadra. Ci può stare di soffrire ogni tanto. Quando non subisci gol è più facile vincere le partite. E' importante anche il lavoro che fanno gli attaccanti. Sono orgoglioso della prova dei ragazzi".

Sul momento: "Domani mattina ci ritroviamo subito a Milanello per preparare i prossimi match. Poi ci sarà tempo per riposare per qualcuno. In tanti ormai sono in nazionale, poi tornano e io gli chiedo subito il massimo. Non è facile".

Su Leao e Giroud: "Volevamo partire con Leao più aperto e sfruttare il suo uno contro uno. Però abbiamo faticato a palleggiare da dietro e quindi ho preferito avvicinare Leao e Saele a Giroud. I due mediano potevano muoversi di più forse per svuotare di più il loro centrocampo".

Sui risultati positivi in casa: "Siamo più maturi e leggiamo meglio i momenti della partita. E poi ci sono i tifosi che ci danno una grande mano. Il merito dei nostri risultati è anche loro, i tifosi ci stanno aiutando tanto".