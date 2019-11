Pioli a MTV: "Siamo in crescita, ma serve qualcosa in più in queste partite. Non può essere questa la nostra classifica"

Ecco le parole di Stefano Pioli a Milan TV dopo il match contro la Pioli:

Sulla sconfitta: "E' un peccato, la prestazione c'è stata, ma a questi livelli serve qualcosa in più. Siamo in crescita, lo spirito è stato ottimo, abbiamo giocato alla pari contro un avversario più forte di noi, purtroppo ci è mancata un po' di attenzione e qualità. Un risultato positivo stasera sarebbe stato più importante soprattutto per il morale".

Sulla prestazione: "Abbiamo fatto quello che avevamo preparato. Abbiamo avuto diverse occasioni. Quando le partite sono così tirate, le decidono gli episodi. Poco prima del gol avevamo avuto la palla per andare in porta, ma non ci siamo riusciti".

Sul futuro: "Dobbiamo migliorare la nostra classifica. Dobbiamo anche essere preoccupati, dobbiamo tornare a vincere. Non può essere questa la nostra classifica".