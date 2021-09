Pioli a Sky: "A San Siro si sente già un'atmosfera particolare. Stasera importante ma non decisiva"

Mister Pioli è stato intervistato da Sky Sport nel pre partita di Milan-Atletico Madrid. Queste le sue dichiarazioni:

Una serata speciale e i tifosi: “I nostri tifosi hanno grande passione, stasera si sente che c’è un’atmosfera particolare. Ci aiuteranno nei momenti difficili di una partita che sarà complicata. Dobbiamo giocare con grande attenzione, lucidità tattica e qualità tecnica”.

Sulle scelte: “Kjaer non è ancora al 100%, punteremo a domenica per lui. Ho avuto 3 centrocampisti da far ruotare in questi tanti impegni, stasera tocca a Sandro rifiatare un po’”.

Una partita già decisiva? “Avendo perso la prima stasera sarebbe molto importante fare un risultato positivo, sarà importante ma non decisiva, ci saranno ancora 12 punti in palio”.