Pioli a Sky: "Dobbiamo continuare a lavorare con serietà. Vedere i tifosi felici ci dà forza"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli ha parlato nel post partita di Atletico-Milan. Queste le sue parole:

Sulla vittoria ottenuta.

"Sono felicissimo soprattutto per i giocatori e per i tifosi che erano tantissimi anche qua. La squadra è stata matura, forte e consapevole e ha giocato con personalità contro un avversario difficile e in uno stadio difficile. La squadra ci ha creduto sempre"

Sull'importanza di questo successo.

"Adesso dobbiamo essere bravi. Dobbiamo dimostrare il valore morale di questa vittoria nelle prossime gare. La prestazione di Firenze è stata comunque buona con qualche errore. Ora dobbiamo sfruttare questo risultato per ributtarci in campionato con convinzione. Dobbiamo lottare per le prime posizioni e vogliamo continuare a giocare queste partite nonostante le difficoltà che abbiamo incontrato. Dobbiamo dimostrare la nostra maturità senza esaltarci troppo e continuando a lavorare con serietà"

Il ritorno delle notti europee del Milan.

"Queste sono le notti europee da Milan. Ho visto tanti tifosi felici e orgogliosi e questo ci dà grande forza. Sappiamo di non essere una squadra molto esperta e la strada da fare è ancora tanta. Vogliamo onorare la competizione e pensare alle prossime partite di campionato"

Un parere su Messias e sui suoi amici che lo seguono ovunque

"La storia di Messias è molto bella ma è solo all'inizio. Ha le qualità per stare nel Milan. I miei amici mi seguono dovunque e averli qui mi fa piacere"