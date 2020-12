Pioli a Sky: "Quando mi hanno detto ero negativo mi sono emozionato. A casa ero un leone in gabbia"

Stefano Pioli, alla vigilia del match contro il Lille, ha dichiarato a Sky: "Ho vissuto questi giorni in casa come un leone in gabbia, avrei voluto in tutti i modi essere qui a Milanello. Ringrazio il club per quello che ha fatto per permettermi di lavorare al meglio anche da lontano. Ovviamente farlo da casa non è come farlo sul campo. E' stata una cosa forte, ma per fortuna ho preso un Covid leggere e per fortuna chi mi ha sostituito lo ha fatto in modo egregio. Quando mi hanno detto ero negativo ieri sera mi sono emozionato. Il calcio è la mia passione, sto bene qui e sono contento di essere tornato".