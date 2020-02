Pioli a Sky: "Rigore inesistente. Ci succedono episodi troppo gravi"

Intervenuto nel post partita di Sky, Stefano Pioli ha commentato la partita dei suoi ragazzi contro la Fiorentina.

Sul rigore: "Il rigore non c'era ed è difficile accettare che la tecnologia non sia intervenuta. Abbiamo giocato 70 minuti da squadra giusta. L'abritro può sbagliare, ripeto Romagnoli tocca la palla. La tecnologia è stata inserita per aiutare in queste situazioni. Se fosse andato a rivederlo, il tocco è netto. I nostri errori sono tanti. C'era bisogno solo di muovere palla e di cercare il raddoppio, ma non di prendere i contropiedi che abbiamo preso. Abbimao dimostrato di meritarla, ma bisogna farlo fino alla fine"

Sugli ultimi minuti: "Simao una squadra che sa tenere campo, non abbimao avuto quelle determinzazione oper potarere a casa le partite. Cè da lavorare anto, la squadra sta facendo bene e lo sta facendo con conitnuità- L'episodio è stato deicisivo."

Sull'accoglienza del Franchi: " Per me è sempre un'emozione, a Firenze ho passato momenti bellissimi

Su Castillejo: " Un punto di riferimento importante nel nostro gruppo, che poi è bravissimo per attirare gli spazi mi piace il lavoro che stanno facendo esterni perché sono bravi in entrambi le fasi. Ora pensiamo a rifarci."

Sugli ultimi venti minuti: "Il prossimo step che che dobbiamo migliorare è l'essere concentrati per 90 minuti. Dobbiamo essere bravi anche a leggere e di ricordare le partite perché in tutte le partite capita un momento difficile e non per questo poi devi perdere l'equilibrio condizioni. "

Su Rebic: "Sicuramente che sia un giocatore che nell' attacco allo spazio che ci mette tanta determinazione. Se l'ho scelto è perché gli allenamenti fa bene ed è anche in grande condizione fisica e mentale. Non pensavo che era vi potesse segnare così tanto con questa continuità. Dobbiamo continuare a insistere, classifica corta e campionato difficile. Impareremo da questi 20 minuti in cui troveremo qualcosa di importante da lavorarci.

Su Donnaruma: "Un calcio che gli ha procurato una distorsione alla caviglia spero si possa risolvere entro domenica prossima"