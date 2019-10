Pioli: "Abbiamo dimostrato voglia di lottare e di soffrire, sono contento per i ragazzi"

E' uno Stefano Pioli soddisfatto per il successo contro la Spal quello che si è presentato ai microfoni di Milan TV. Ecco il suo pensiero sulla partita: "Le partite sono tutte diverse. Il Lecce ci aveva aspettato di più, ma eravamo riusciti a creare di più. La Spal ha tenuto il ritmo alto nel primo tempo, ma sapevamo che non poteva durare tutta la partita con quei ritmi. Siamo stati bravi e lucidi nonostante qualche errore. Abbiamo dimostrato voglia di lottare e di soffrire. Sono contento per i ragazzi. Stiamo lavorando tanto e dispiaceva non aver portato a casa dei risultati positivi che secondo me meritavamo. Vincere le partite in Serie A non è mai facile. Domenica ci aspetta una partita importante, dovremo prepararci bene".