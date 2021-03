Pioli: "Abbiamo giocato a Manchester con ritmo su un manto erboso perfetto. In Italia è difficile trovare campi del genere"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Manchester United, Stefano Pioli ha parlato del rendimento delle italiane in Europa. Queste le sue parole: "Gli ultimi risultati dicono questo, anche se l'anno scorso Inter e Roma hanno fatto bene fine alla fine. In Europa si gioca con più ritmo e qualità, noi abbiamo giocato a Manchester con ritmo e qualità su un manto erboso perfetto, mentre in Italia è difficile trovare campi del genere. Siamo un pò indietro su tutto, in Italia dobbiamo migliorare un pò in tutti i settori".