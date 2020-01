Pioli: "Alleno altri 10 anni e poi smetto, ma prima voglio vincere"

Nella sua carriera da allenatore, Stefano Pioli ha ottenuto buoni risultati, ma non ha mai avuto la fortuna di sollevare un trofeo. "Se mi manca di vincere qualcosa? Se dicessi di no sarei bugiardo - ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport - ma vengono riconosciuti allenatori vincenti solo quelli che vincono scudetti o coppe. Io il più delle volte sono riuscito a ottenere l’obiettivo che ci eravamo prefissati le società ed io. Quindi sono stato un vincente, in quelle situazioni. Altre volte sono stato un perdente. Il secondo anno nella Lazio rimane il mio rimpianto perché avevamo costruito una cosa così tanto bella nel primo anno che non essere riuscito a portarla avanti rimane un cruccio. Ho intenzione di allenare ancora 10 anni, non di più. È chiaro che mi piacerebbe vincere".