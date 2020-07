Pioli: "Arrivare quinti cambierebbe nettamente il nostro mese di settembre"

Intervenuto in conferenza stampa prima del match di domani sul campo della Sampdoria, Stefano Pioli ha parlato così della corsa al quinto posto: "Dobbiamo crederci e fare più punti possibili. Purtroppo non dipende solo da noi, ma i nostri risultati dipendono da noi, quindi anche domani servirà una grande partita. Siamo molto concentrati per domani, poi vedremo cosa faranno gli avversari. Noi dobbiamo pensare solo a fare più punti possibili. Domani giochiamo prima della Roma, ma dobbiamo restare concentrati sulla nostra gara. Devo chiedere un ultimo sforzo ai miei giocatori. Quanto cambia arrivare quinti? La data del raduno non cambierà, mentre cambierebbe nettamente il nostro mese di settembre se il campionato inizierà il 12 settembre. Alle partite di campionato si aggiungerebbero tre preliminari, vuol dire giocare subito tanto. Se dovremo giocare i preliminari ci faremo trovare pronti comunque".