Pioli: "Bennacer e Castillejo disponibili per domani. Ibra e Leao contro la Samp? Forse è un po' presto"

Stefano Pioli ha rilasciato queste parole in conferenza stampa a Milanello in merito alle condizioni degli infortunati: "L'allenamento di oggi è andato molto bene. Bennacer e Castillejo sono entrambi sono disponibili per la partita di domani, stanno bene. Leao e Ibrahimovic contro la Sampdoria? Leao e Ibra andiamo avanti giorno per giorno. Forse per domenica è un po' presto, però valutiamo bene, manca ancora qualche giorno".