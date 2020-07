Pioli: "Calhanoglu ha tutto per diventare un top. Bennacer? E' un centrocampista completo"

Stefano Pioli ha rilasciato oggi queste parole su Calhanoglu e Bennacer in conferenza stampa alla vigilia della trasferta sul campo del Sassuolo: "Era la crescita che mi aspettavo da Hakan, perchè ha caratteristiche tecniche, fisiche e mentali. Ha tutto per diventare un top, può ancora crescere e diventare un giocatore di riferimento per questa squadra. Bennacer? E' un centrocampista completo che sa fare bene entrambe le fasi di gioco. E' uno dei giocatori che ha sfruttato meglio il cambio di modulo. Questo è il ruolo in cui può sfruttare al meglio le proprie caratteristiche".