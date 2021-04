Pioli: "Cambierebbe tutto per noi andare o non andare in Champions League"

Stefano Pioli, intevenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così lo stato d'animo dei giocatori in scadenza di contratto: "La serenità la vedo negli occhi di Zlatan, Calha, Gigio, i giocatori che trattano il rinnovo. Il loro futuro per noi è adesso, cambierebbe tutto per noi andare o non andare in Champions League, vedo molta concentrazione ed attenzione".