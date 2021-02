Pioli difende Romagnoli: "E' il capitano e ha fatto tanto per far crescere i compagni. Abbiamo sempre vinto e perso da squadra"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Stella Rossa. Stefano Pioli ha parlato delle critiche a Romagnoli. Queste le sue parole: "Abbiamo sempre vinto e perso di squadra, non mi piace questo gioco brutto e sporco di individuare un colpevole in caso di sconfitta. Lui è il capitano e ha fatto tanto per far crescere questa squadra, anche aiutando i giovani. Possiamo imparare da queste sconfitte, sono state lezioni pesanti per un gruppo come il nostro, ma ci faranno crescere"