Pioli: "Donnarumma per me non ha responsabilità sui due gol del Napoli. Sta diventando un giocatore maturo"

Intervenuto in conferenza stampa prima della gara tra Milan e Parma, Stefano Pioli ha parlato di Donnarumma e del suo momento di forma. Queste le sue parole: "La capacità più importante di Gigio è l'equilibrio. Lui non si esalta e non si deprime, ma per me non ha responsabilità sui due gol di Napoli. Prima aveva fatto due parate eccezionali, e il suo rendimento è altissimo quest'anno. Sono esperienze che lo aiuteranno a diventare ancora più forte, anche mentalmente. Sta diventando un giocatore di grande spessore caratteriale".