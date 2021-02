Pioli e gli obiettivi del Milan: "Non conta niente quanto fatto finora. Scudetto? Non mi sentirete nominare questa parola fino a maggio"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Spezia-Milan, Stefano Pioli ha parlato degli obiettivi del Milan. Queste le sue parole: "Lo ripeto tutti i giorni ai miei giocatori: non conta niente quanto fatto finora, dobbiamo continuare così e ottenere il massimo da questa stagione. Finora non basta quello che abbiamo fatto, non finisce domani il campionato. Vedremo cosa succederà, ma noi vogliamo arrivare a fine stagione senza rimpianti. Dobbiamo restare umili e continuare a confermare le nostre qualità. Non dobbiamo sognare, ma fare il massimo. La parola scudetto non la sentirete fino a maggio da parte mia".