Pioli elogia Giroud: "E' un calciatore intelligente ed è un grande professionista"

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato di tanti temi tra cui l'inserimento di Giroud. Queste le sue parole: "Olivier è un grande professionista. E' una persona di livello e spessore. E' un giocatore che sa far giocare bene le squadre e sa come giocare al meglio. Si è inserito bene e porterà tanta esperienza. Abbiamo fatto amichevoli di livello e siamo riusciti a costruire bene le nostre trame di gioco. Olivier sa giocare bene sia in coppia, sia con un trequartista alle spalle. E' un professionista serio"