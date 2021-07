Pioli elogia Kjaer: "Molti sono rimasti stupiti dalla sua lucidità ma noi conosciamo le sue doti umane"

Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione della nuova annata rossonera, Stefano Pioli ha parlato di tante tematiche tra cui il momento e il gesto di Simon Kjaer. Queste le sue parole: "Mi sono sentito spesso con Simon. Ha vissuto una cosa delicata, molti sono rimasti stupiti per la sua lucidità, ma noi no perchè conosciamo bene anche le sue doti umane. Lo risentiremo in questi giorni, ha bisogno di riposo dopo una grande stagione e un grande Europeo".