Pioli esalta Ibra: "Un animale, mai abbracciato uno così grosso"

Stefano Pioli, intervistato da Sportweek, ha parlato anche di Ibrahimovic: "La squadra è consapevole delle proprie qualità e ormai ha ben chiari i concetti di gioco. Detto ciò, sappiamo quanto Zlatan sia stato importante per la crescita del gruppo e quanto importante sia la sua presenza in campo. Ma abbiamo altre caratteristiche da sfruttare quando non è con noi. Il primo incontro con Ibra? L'ho aspettato in palestra a fine allenamento. È arrivato che era buio. Ci siamo abbracciati, e mai avevo abbracciato uno così grosso. Ho conosciuto poche persone così intelligenti e simpatiche. Ma fuori dal campo, perché, dentro, Ibra è un animale. Ed è un complimento, sia chiaro. Io gli ho chiesto di mettere al servizio di una squadra giovane le sue qualità. Lui a me, di fare l'allenatore".