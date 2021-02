Pioli esalta Leao: "La sua crescita è evidente. Domani sarà in ballottaggio con Rebic, Calhanoglu torna da trequartista"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Spezia-Milan, Stefano Pioli ha parlato della crescita di Leao e della formazione con lo Spezia. Queste le sue parole: "Leao è stato bravo a lavorare in tante posizioni, ha giocato punta, esterno e trequartista, la crescita è evidente, il suo ruolo migliore è a sinistra. Ma può giocare in tante posizioni. Domani Calhanoglu giocherà dall'inizio. A sinistra sono in ballottaggio Rebic e Leao".