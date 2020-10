Pioli: "Giovedì farò dei cambi, difficile giocare ogni tre giorni"

Nel post partita di Milan-Roma mister Stefano Pioli è stato intervistato da Milan TV. Queste le sue dichiarazioni sui prossimi impegni dei rossoneri:“Farò dei cambi anche giovedì, a livello mentale diventa difficile tenere questa intensità giocando ogni tre giorni. È importante che la squadra si riconosca in campo a prescindere da chi entri, abbiamo i nostri principi e li dobbiamo trovare. Giovedì ci saranno dei cambi anche perché domenica ci sarà una partita difficile alle 12.30. Quest’anno le partite più difficili saranno quelle come contro l’udinese a causa dei nostri impegni, avremo poco tempo per prepararla. Ma penseremo una partita alla volta, lo Sparta Praga è una buona squadra e ci aspetta una partita difficile. Hanno avuto una settimana di riposo”.