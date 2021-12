Pioli: "Goal annullato? È peggiore l'errore sul goal del Napoli"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso in conferenza stampa sull'arbitraggio di Massa: "L'arbitro ha fatto subito riferimento ad Atalanta-Roma, ma questo non mi interessa. Lì Palomino ha cercato di intervenire, mentre oggi Giroud era per terra e non poteva far niente per intervenire. È stato peggio non ammonire Demme ad inizio partita ed è stato sbagliato dare il fallo laterale a loro invece che a noi prima del corner del Napoli".