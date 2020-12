Pioli: "I preliminari di Europa League sono stati importanti per dare certezze e forza alla squadra"

Sulla stagione 2020-2021, Stefano Pioli ha rilasciato queste parole ai microfoni di Sky: "Sembrava che non ci fossimo mai lasciati. Ho ritrovato entusiasmo, voglia di stare insieme, disponibilità. C’è stata molta positività dentro di noi. Ci siamo preparati poco per giocare tante partite. I preliminari di Europa League sono state particolari e difficili, però siamo stati bravi a tenere un determinato livello di prestazioni anche senza giocatori importanti che avevano ancora qualche problema fisico, però i preliminari sono stati importanti per dare certezze e forza alla squadra, per far crescere tutti e dare la possibilità a tutti di giocare".