Pioli: "Ibrahimovic psicologicamente sta bene. Se mi darà l'ok posso convocarlo per Ferrara"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Spal-Milan, Stefano Pioli ha parlato delle condizioni di Ibrahimovic e della possibilità che domani possa tornare convocabile. Queste le sue parole: "Ibrahimovic psicologicamente sta bene, come sempre perchè è un leone. Ieri ha fatto un buon allenamento, se stasera farà un altro buon allenamento e mi darà l'ok allora posso convocarlo per Ferrara".