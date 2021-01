Pioli: "Il 4-2 in rimonta a luglio? E' l'esempio che le partite non finiscono mai. Ora la squadra ci crede sempre"

Queste le parole di Stefano Pioli oggi in conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro la Juventus: "Il 4-2 di luglio? Quello che è stato è stato. A luglio è stato importante vincere quella partita, ma è il passato. Domani sarà difficile. La partita del campionato scorso va presa come esempio per far vedere alla squadra che le partite non finiscono mai. Eravamo sotto di due gol, ma poi abbiamo vinto 4-2. La squadra ha fatto esperienza di questa cosa e ora ci crede sempre. Questa qualità è importante".