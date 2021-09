Pioli: "Il Liverpool è a un livello altissimo, noi non ancora. Cresceremo"

"Abbiamo affrontato un grande avversario”. Stefano Pioli non fa drammi, dopo il 3-2 subito dal Milan in casa del Liverpool: “Il fatto di aver provato fino alla fine a portare un risultato positivo a casa è significativo del livello raggiunto. Certo che il Liverpool è in altissimo, a noi manca ancora qualcosa. Sfrutteremo queste partite per crescere e andare avanti nella competizione".