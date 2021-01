Pioli: "La Juve è forte, ma affronterà un Milan pronto e forte"

Queste le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa sul match di domani contro la Juventus: "Mi aspetto una Juve in crescita. Ha dovuto iniziare un nuovo percorso, quindi è normale perdere qualcosina, ma è una squadra difficile da affrontare. Servirà una partita molto lucida. La Juve è forte, ma affronterà un Milan pronto e forte. Milan-Juventus è sempre una grande partita. E' una partita importante e lo sappiamo. Però il campionato è una maratona, questa è solo una partita, importante, ma non decisiva. Vogliamo fare una grande gara, sapendo che all'interno della partita troveremo delle difficoltà".