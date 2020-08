Pioli: "La preparazione fisica sarà simile a quella del post lockdown. Il nostro modulo richiede grande intensità"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, l'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato di tanti temi legati alla stagione rossonera. Queste le sue parole sulla preparazione fisica:

Sugli ultimi mesi dello scorso campionato e sulla preparazione fisica.

“La preparazione di questa stagione non si discosterà da quella fatta a maggio anche perchè le tempistiche sono simili. Quello che conta però è l’atteggiamento e la continuità di risultati per superare i momenti difficili. Abbiamo un modello di gioco che richiede una grande preparazione fisica ma è altrettanto importante il saper stare in campo e sapere dominare le partite.”