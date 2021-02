Pioli: "Leao e Rebic a destra? Sono più portati a stare a sinistra"

Durante la sua intervista a Sky Sport nel post partita di Milan-Crotone, mister Stefano Pioli ha parlato così della possibilità di vedere Rebic o Leao sulla fascia destra: "Credo che a nessuno dei due piaccia giocare a destra, sono più portati a stare a sinistra. Rebic ci ha giocato in nazionale, anche Leao ci ha già giocato. Può essere una soluzione, ma vediamo. Se c'è la disponibilità dei giocatori possiamo giocare con tanti attaccanti, ci vuole disponibilità: la voglia di recuperare, di fare una corsa in più. Avere giocatori pronti a subentrare è molto importante in un campionato difficile e in una stagione come questa".