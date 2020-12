Pioli: "Lo 0-5 di Bergamo è stata la prima pietra su cui abbiamo costruito questo Milan"

In merito allo 0-5 in casa dell'Atalanta di un anno fa, Stefano Pioli ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello: "E' stata una sconfitta umiliante per tutti, ma quella è stata la prima pietra su cui abbiamo costruito questo Milan. Da lì abbiamo capito cosa serviva, a gennaio il club ha fatto un mercato ottimo. A volte le sconfitte insegnano di più delle vittorie. La sconfitta in rimonta contro l'Inter ci ha fatto capire che potevamo fare grandi prestazioni come nel primo tempo. Ci ha insegnato tantissimo quella partita. Nel calcio la perfezione non esiste, questo è un gruppo che sa capire bene anche i propri limiti".