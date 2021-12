Pioli: "Non credo ci sia un giocatore imprescindibile nel nostro gioco, ma serve attenzione in ogni giocata"

Intervenuto ai microfoni di Sky, Stefano Pioli ha parlato nel post partita di Udinese-Milan. Queste le domande e le risposte: "Sia in campionato che in coppa abbiamo giocato bene e vinto con tutti i quattro centrocampisti. Il gol è nato da una scelta sbagliata. In più ci aggiunto che siamo alla settima partita in 20 giorni e giocare tre giorni dopo una gara di Champions League ti toglie energie mentali. Non credo ci sia un giocatore imprescindibile nel nostro gioco, ma serve attenzione in ogni giocata".