Pioli: "Non è vero che abbiamo tratto giovamento dall'assenza dei tifosi. In undici siamo forti, ma in 12 ancora di più"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Atalanta, Stefano Pioli ha parlato di tanti temi tra cui la possibilità che il Milan abbia tratto giovamento dall'assenza dei tifosi. Queste le sue parole: "Non sono d'accordo che senza il pubblico siamo più forti. Con i tifosi allo stadio saremo più forti, loro ci hanno sostenuto nelle difficoltà. Non è facile aiutarci quando la classifica non rispecchia il blasone del club, non vedo l'ora di avere tutti i nostri tifosi. In undici siamo forti, ma in 12 ancora di più".