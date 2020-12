Pioli: "Non vedevo l'ora di tornare. Grazie al club, ai tifosi, alla squadra e a Bonera"

Stefano Pioli, intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Celtic, ha commentato così il suo ritorno in panchina: "Mi è mancato tanto il quotidiano. Sono stati 18 giorni lunghi. Ieri sera quando mi hanno comunicato la negatività ho fatto fatica a prender sonno, perchè non vedevo l'ora di tornare. Devo dire grazie al club, perchè hanno migliorato velocemente tutte le tecnologie per poter lavorare a distanza, grazie a tutti i tifosi che mi hanno sostenuto e supportato in questo momento particolare, un grazie immenso alla squadra perchè mi ha reso orgoglioso e grazie a chi mi ha sostituito. Son stato fortunato perchè ho avuto qualche sintomo, ma ho preso il Covid in modo leggero. Ciò non toglie che dobbiamo mantenere alta la guardia, con distanziamento e mascherine. Potremo abbassarla solo quando ci sarà una cura".