Pioli: "Ok le critiche ai risultati, ma non parliamo di scarsa concentrazione"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina riporta alcune dichiarazioni di Stefano Pioli in merito all’ennesimo polverone che ha interessato il Milan, ovvero quello relativo all’utilizzo degli smartphone nello spogliatoio prima delle partite: "Se dobbiamo prenderci delle critiche perché non vinciamo le partite lo facciamo - ha affermato il mister - ma non è corretto accusare alcuni dei miei ragazzi di scarsa concentrazione. L’utilizzo del telefonino in spogliatoio prima della partita è consentito per l’ascolto della musica, perché ogni giocatore ha le sue playlist per caricarsi e allo stesso tempo rilassarsi prima di scendere in campo. Soprattutto, è consentito per consultare la app che aggiorniamo continuamente con i video degli avversari che dovremo affrontare. Per i giocatori è uno strumento utile, possono rivedersi movimenti e fasi di gioco. È anche questo un modo per prepararsi alla partita".