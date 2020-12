Pioli: "Ora la squadra è più consapevole delle proprie qualità e possibilità"

In merito alla crescita del sua squadra, Stefano Pioli ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Celtic: "Sicuramente la squadra è più consapevole delle proprie qualità e possibilità. I risultati e le prestazioni hanno dato convinzione alla squadra. Sappiamo di avere ancora ampi margini di miglioramento e dobbiamo continuare a lavorare per poter crescere".