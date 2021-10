Pioli parla dell'attacco: "Ibra e Giroud non sono ancora pronti fisicamente per giocare insieme. Pellegri indisponibile"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Milan, Stefano Pioli ha parlato della convivenza di Ibrahimovic e Giroud e delle condizioni di Pellegri. Queste le sue parole: "Non possiamo partire con tutte e due in campo. Quando saranno nella migliore condizione possibile potrebbe anche succedere. Pellegri ha avuto un'infiammazione e non sarà disponibile".