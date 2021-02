Pioli parla di Ibra a Sanremo: "E' in grado di sopportare queste pressioni anzi ne trae motivazioni per aiutare la squadra"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Stella Rossa. Stefano Pioli ha parlato della condizione di Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Ci parlo tutti i giorni con Zlatan. La settimana scorsa abbiamo messo in piedi il programma per la settimana prossima: salterà un paio di allenamenti, ma sarà disponibile per le partite. Se c'è un campione in grado di reggere questa pressione è lui, anzi credo che tragga più motivazione per aiutare la squadra".