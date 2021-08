Pioli parla di Ibrahimovic: "La prossima settimana sarà importante per capire i suoi progressi. È il nostro leader"

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato di tanti temi tra cui le condizioni di Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Fisicamente sta meglio anche se non ha ancora lavorato con la squadra. La prossima settimana sarà importante per lui e se andrà come tutti speriamo con la sosta rientrerà in gruppo. Ibrahimovic sarà sempre il nostro leader tecnico e carismatico ed è un giocatore determinante per la squadra. Non vede l'ora di allenarsi con i compagni"