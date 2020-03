Pioli: "Parlo tanto con la mia famiglia, sento anche i miei collaboratori, i dirigenti e la società"

Nel corso della videocall odierna con Ganz e Giunti andata in onda sui canali social e sull'app del Milan, Stefano Pioli ha parlato della sua quotidianità in questi giorni particolari legati all'emergenza Coronavirus:

Sull'attualità: "Manca tutto della routine, siamo 30/40 che siamo in questo ambiente, ci manca la quotidianità. Sto trovando il modo di far passare le giornate con tante cose da fare, tante cose da vedere. Ascolto musica tutto il giorno, mi rende più felice. Non sono molto contenti i miei familiari, sono stonato ma fa lo stesso. Abito appena fuori Parma, ho i campi vicino, posso portare il cane di fuori la mattina presto. Parlo tanto con la mia famiglia, non cucino ma mangio, faccio i lavori di casa. Guardo tante serie tv, mi riguardo tanti filmati sportivi, mi aiuto a restare un po' dentro a quello che mi piace fare. La passione c'è e mi tengo informato, sono curioso. Sento i miei collaboratori, i dirigenti, la società, le giornate passano. Tanta gente sta soffrendo, sta combattendo, tanti familiari preoccupati, si va avanti".