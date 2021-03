Pioli: "Siamo molto contenti di Dalot. Futuro? E' presto"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Manchester United-Milan, Stefano Pioli ha parlato di alcuni singoli rossoneri. Queste le sue parole: Siamo molto contenti della crescita di Dalot. Futuro? E' presto, siamo concentrati solo sulle prossime partite. Poi non spetta a me parlare di queste cose. "Gigio è determinante per noi sia in fase difensiva che in impostazione. La sua prestazione sarà molto importante per noi domani".