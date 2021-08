Pioli: "Siamo più pronti della scorsa stagione ma ci sono tante squadre forti"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli ha parlato di tanti temi tra cui le qualità della squadra. Queste le sue parole: "E' stato bellissimo ritrovare i tifosi, ci hanno accolto con entusiasmo. Dobbiamo mantenere questo spirito. Conosciamo tanti modi di giocare ma è lo spirito che farà la differenza. Le dichiarazioni di ieri le ho spiegate alla squadra e sono sicuro che siamo più forti sia io che la squadra. Forse è più giusto l'aggettivo pronto, siamo più pronti ma bisogna essere consapevoli che ci sono squadre forti come l'Inter e la Juventus. Avevamo giocatori fuori come Kessie e Ibra, qualcuno nuovo come Florenzi e qualcuno che forse arriverà ma dovremo mantenere questo spirito di squadra"