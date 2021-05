Pioli su Donnarumma: "Ho parlato con Gigio. Del futuro non c'è certezza ma siamo concentrati solo sulla partita di domani"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan, mister Pioli ha parlato della situazione di Gigio Donnarumma:

Donnarumma e ultrà, quanto pesa sul giocatore la situazione? "In questo momento sicuramente tutto il Milan e i giocatori hanno un solo obiettivo, ovvero l'interesse del Milan e non l'interesse personale. Non ho dubbi sulla professionalità dei giocatori. Non abbiamo un gruppo di lavativi ma di giocatori che sudano questa maglia fino alla fine. Del futuro non c'è certezza ma siamo concentrati solo sulla partita di domani e sul campionato"

Hai parlato con Gigio e come lo hai visto in questa settimana? "Io ci ho parlato come con tutti i compagni e abbiamo parlato della gara di domani. Abbiamo parlato della strategia per domani. Lui e i suoi compagni sono concentrati per la gara di domani"