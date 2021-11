Pioli su Florenzi: "È un giocatore molto intelligente ma credo che il suo minutaggio non sia ancora così completo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Milan, Stefano Pioli ha elogiato il ritorno di Florenzi. Queste le sue parole: "Non l'ho schierato terzino perché Calabria e Kalulu stavano facendo molto bene, mentre davanti serviva uno per Saelemakers. È un giocatore molto intelligente, sta crescendo molto, ma credo che ancora il suo minutaggio non sia ancora così completo"