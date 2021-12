Pioli su Gabbia: "Non l'ho tolto per demeriti ma per non rischiare la seconda ammonizione"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli ha parlato della sostituzione di Gabbia e dell'infortunio di Kjaer. Queste le sue parole: "Noi purtroppo una nota stonata ce l'abbiamo sempre. Oggi l'infortunio di Kjaer che ha avuto una distorsione ma non sappiamo ancora l'entità, speriamo non sia nulla di grave per l'importanza che ha sia in campo che fuori. Per quanto riguarda Gabbia era già ammonito e nel nostro modo di difendere era rischioso e l'unico modo in cui potevamo mettere in gara il Genoa era un'espulsione. Non l'ho tolto per demeriti ma per non rischiare la seconda ammonizione. Recuperiamo Romagnoli, poi Pierre può fare il centrale e troveremo le soluzioni giuste"