Pioli su Giroud: "E' un giocatore di caratura internazionale, è pronto per domani"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro l'Inter, Stefano Pioli ha dichiarato sul derby e su Olivier Giroud: "Il derby come una finale? Quanta fiducia hai in Giroud? "Pesa tanto, vale tanto per tantissimo motivi. È la stracittadina, darebbe fiducia, positività e forza. Pesa tanto, lo sappiamo, e l'abbiamo preparata con questi stimoli. Giroud è un giocatore di caratura internazionale, è pronto".