Pioli su Giroud: "Non ha i 90 minuti nelle gambe ma uno spezzone lo farà"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli ha parlato delle condizioni di Giroud. Queste le sue parole: "Due settimane fermo per Giroud hanno inficiato sulla sua condizione, è un peccato perchè stava veramente bene. Due giorni non sono sufficienti per tornare ad avere 90' ma uno spezzone della gara lo farà. Doveva partire titolare Ibra per quello che avevamo provato ma ora il dubbio sarà su chi giocherà tra Rebic e Giroud e uno che poi subentrerà"