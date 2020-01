Pioli su Ibra: "E' un valore aggiunto, ora è più consapevole di quello che deve fare"

In merito all'arrivo di Ibrahimovic, Stefano Pioli ha dichiarato oggi in conferenza stampa: "Ibra è un valore aggiunto, per lo spessore e la presenza che mette nella partita e per la professionalità che mette ogni giorno. Sta facendo molto bene alla squadra come sono stati bravi i compagni a sfruttare gli spazi che si sono creati. E' un campione, tra i migliori al mondo, mi aspettavo tanto da Ibra e ho trovato una persona molto disponibile, è entrato con curiosità, ha studiato e ora è più consapevole di quello che deve fare".