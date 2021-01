Pioli su Inzaghi: "Ha rappresentato il massimo per un centravanti d'area. Ci avrebbe dato una mano"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Benevento-Milan, Stefano Pioli ha parlato dell'Inzaghi attaccante e del suo ricordo dell'ex bomber rossonero. Queste le sue parole: Un bomber come Inzaghi avrebbe trovato posto, anche se noi abbiamo trovato degli equilibri importanti con le nostre caratteristiche, con Ibra centravanti di movimento. Inzaghi ha rappresentato il massimo per un centravanti dentro l'area, sapeva sempre dove trovare il pallone, ci avrebbe dato sicuramente una mano".