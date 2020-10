Pioli su Rebic: "Ha evitato l'intervento ma settimana prossima avrà un nuovo controllo"

In merito all'assenza di Rebic domani contro l'Inter, Stefano Pioli ha spiegato oggi in conferenza stampa: "E' un'assenza pesante per noi perchè stiamo parlando di un giocatore che è stato determinante in tante partite, attraverso l'attacco in profondità. E' un giocatore importante, ma sicuramente ne ho tanti a disposizione. Ha evitato l'intervento ma settimana prossima avrà un nuovo controllo per capire quali saranno i tempi di recupero".